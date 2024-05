Ο κορυφαίος ατζέντης μπάσκετ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, δημοσίευσε στο Twitter σήμερα, με print screen, τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει στις 8 Μαρτίου του 2023 με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προτείνοντάς του ως προπονητή τον Εργκίν Αταμάν.

«Έτσι ξεκίνησαν όλα!» γράφει ο Σέρβος ατζέντης στην ανάρτησή του με την απτή αποτύπωση των μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Τρεις ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, μετά από μία απίστευτη σεζόν, στην οποία κατάφερε από την… ανυποληψία της 17ης και προτελευταίας θέσης στη Euroleague τη σεζόν 2022-23 να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της πρώτης προσέγγισης με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Τουρκίας και προπονητή των “back to back” τίτλων της Αναντολού Εφές (2021 & 2022).

Συγκεκριμένα, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς είχε γράψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Μεταξύ μας… αν αποφασίσεις το καλοκαίρι να κάνεις κάτι μεγαλύτερο και δυνατότερο… Αταμάν. Eίμαι σίγουρος ότι για την ελληνική αντιπαλότητα είναι πολύ καλύτερο από εναλλακτικές από την Ισπανία. Θα μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα. Απλά για να ξέρεις ότι δεν είναι ακατόρθωτο αν ενδιαφέρεσαι. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα πλέι οφ της Euroleague».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δώσει τότε στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς την εξής απάντηση: «Γεια σου… ο Αταμάν είναι το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ… Ναι με ενδιαφέρει πάρα πολύ… Θα σου τηλεφωνήσω για να συζητήσουμε σχετικά πολύ σύντομα».

This is how it all started!#BeoBasket pic.twitter.com/tpYcisrxeG

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 29, 2024