Τρία εύστοχα τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες είχε ο Κώστας Σλούκας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρί, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη στη σχετική λίστα, στην EuroLeague.

Ο νυν προπονητής της Μονακό και της Εθνικής Ελλάδας πέτυχε 518 τρίποντα σε 358 παιχνίδια στην καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ ο αρχηγός των πρασίνων μετράει 521 τρίποντα σε 436 ματς μέχρι στιγμής.

Ο επόμενος «στόχος» του Σλούκα είναι ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος προπορεύεται όμως αρκετά, αφού έχει 584 τρίποντα σε 256 αναμετρήσεις και θα συνεχίσει να προσθέτει στο ενεργητικό του. Λίγο πιο πάνω βρίσκονται ο Ρούντι Φερνάντεθ με 594 τρίποντα και ο Μίλος Τεόντοσιτς με 595.