Ο Τι Τζέι Σορτς, ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό με 87-79 και κατέκτησε το βραβείο του Πολυτιμότερου παίκτη των play-in της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στο κατάμεστο «T-Center» απέναντι στη Μονακό, τερμάτισε στην η θέση της βαθμολογίας και περιμένει την έναρξη των play-offs, όπου θα κληθεί να σπάσει την έδρα της Βαλένθια για να μεταφέρει το πλεονέκτημα της έδρας υπέρ του και στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5).

