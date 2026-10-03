Το απόλυτο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague είναι γεγονός, όμως για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς το «3Χ3» δεν αποτελεί λόγο για χαλάρωση.

Μετά τη νέα άνετη επικράτηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Σέρβος τεχνικός συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, φρόντισε όμως να τους περάσει αμέσως το μήνυμα πως η συνέχεια απαιτεί ακόμη περισσότερη δουλειά.

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