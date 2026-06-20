Τη στιγμή που στην Αθήνα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν με κομμένη την ανάσα, τα νέα από την συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένα δημοσίευμα από την Σερβία έρχεται να εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό τους, καθώς υποστηρίζει πως ο έμπειρος κόουτς έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα telesport.rs αναφέρεται πως ο πολυνίκης Σέρβος τεχνικός έχει συμφωνήσει για τριετή συνεργασία με το «τριφύλλι», σε ένα deal που προβλέπει συνολικές απολαβές ύψους περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr