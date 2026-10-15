Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προετοιμάζει τον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15), για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, όμως, φρόντισε να αποκαταστήσει τις μεταγραφικές φήμες που απλώνονται γύρω από την ομάδα του.

Αναφερόμενος, στα μεταγραφικά σενάρια για την απόκτηση παίκτη στη θέση «5», ο Σέρβος προπονητής ήταν ξεκάθαρος: «Είμαι σοβαρός προπονητής και αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου». Παράλληλα, τόνισε πως τον ενδιαφέρει όσα συμβαίνουν μέσα στην ομάδα και όχι η εξωτερική συζήτηση γύρω από αυτή.

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