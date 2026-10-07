Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη Media Day των «πρασίνων», πριν από τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε (8/10, 21:15, Novasports Prime) στο «T-Center» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι θα έχει στη διάθεσή του τους Φαλ και Ρογκαβόπουλο, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον τεχνικό της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

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