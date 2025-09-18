Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις, που έκανε μετά τον αγώνα της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήμουν 13 χρόνια εκεί. Πάντα λέω ότι παίξαμε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια. Αυτή είναι η ομάδα μου. Είμαι Σέρβος, αλλά έχω πολλούς φίλους εκεί.

Η Παρτιζάν είναι στην καρδιά μου, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου. Ο Πρόεδρος είναι ο γιος του κυρίου Παύλου που ήταν εκεί όταν δούλευα, το συναίσθημα είναι ξεχωριστό.

Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και παίζουμε σε αυτό το τουρνουά. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε αμέσως, δημιουργήθηκε μια ωραία ατμόσφαιρα, με κόσμο από τη Σερβία και την Ελλάδα, νομίζω ότι όλοι το απόλαυσαν.

Μας λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικά πρόβλημα. Είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που παίξαμε, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι καλό και τι όχι στο παιχνίδι μας. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη!».