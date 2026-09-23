Στη Media Day του Παναθηναϊκού μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εν όψει της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague, που θα βρει αύριο (24/9, 21:15) τους «πράσινους» κόντρα στην Παρί.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο Σέρβος προπονητής από την εικόνα της ομάδας του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παρά τους τραυματισμούς. Παράλληλα όμως ανέφερε πως κανείς δεν είναι στο 100% της απόδοσής του και πως θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος μέχρι αυτό να συμβεί: «Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως ήταν με τραυματίες και παίκτες στις Εθνικές ομάδες. Παίξαμε φιλικά παιχνίδια, είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις 10 μέρες, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100%, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις».

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