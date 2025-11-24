Ο Παναθηναϊκός την Τρίτη (21:15, Novasports Prime) θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι, που πάντα είναι ιδιαίτερο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «Ζοτς» θα επιστρέψει στα παλιά του λημέρια, με τον Σέρβο να μιλά με σεβασμό για τη δυναμική των «πρασίνων», προειδοποιώντας πως ο αντίπαλος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση.

Παράλληλα, ο θρυλικός τεχνικός της Παρτιζάν έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας προς την ομάδα του, τονίζοντας ότι ανεξάρτητα από τη δυσκολία της αποστολής, υπάρχει πίστη στο πλάνο και στη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη νίκη στο ΟΑΚΑ.

Ο κορυφαίος προπονητής μίλησε στα σέρβικα μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά την νίκη της Παρτιζάν κόντρα στην Στουντέτσκι με 94-72, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην EuroLeague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Πρέπει να παίξουμε πάνω από το καλύτερο μας επίπεδο αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει και εμείς να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Με μία λογική εξήγηση ο Τζάμπαρι Πάρκερ είχε τα περισσότερα λεπτά, γιατί δεν έπαιξε και χρειαζόταν να βρει ρυθμό.

Έπαιξε εξαιρετικά. Όλοι οι υπόλοιποι πήραν χρόνο συμμετοχής και δώσαμε χώρο στους νεότερους. Λυπάμαι για τον Μίτρο. Ήταν προγραμματισμένο να παίξει, αλλά ένιωσε άσχημα το πρωί».