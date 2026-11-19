Ενδιαφέρουσες ατάκες έριξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 87-72 επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την τοποθέτησή του αποκαλύπτοντας την προσπάθειά του να δείξει στους παίκτες του τον τρόπο να λύσουν το πρόβλημα στα ριμπάουντ μετά την ήττα από τη Βίρτους παρέα με το προπονητικό του επιτελείο. Όπως σημείωσε αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγές τακτικής για να αντιμετωπίσει μία ομάδα που έχει σαφή ισχύ κοντά στη ρακέτα.

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