Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της διεξαγωγής του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (18-19 Σεπτεμβρίου), όπου αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον εκλιπόντα ηγέτη του Παναθηναϊκού και την εξέλιξη του συλλόγου.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Μπουργκ και Παρτίζαν μετρούν αντίστροφα για τη συμμετοχή τους στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που θα διεξαχθεί στο T-Center, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να λέει μερικά λόγια για τη σχέση του με τον ηγέτη των πράσινων, τονίζοντας ότι ήταν κάτι σαν πατέρας για τον ίδιο.

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