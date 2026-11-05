Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πουν ακολούθησε τη νίκη του Παναθηναϊκού με 115-112 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, μιλώντας για τις οδηγίες που έδωσε στους παίκτες του μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε μοιράζοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες είχαν τις ίδιες πιθανότητες να διεκδικήσουν, ενώ στη συνέχεια σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στη διάρκεια μίας τόσο απαιτητικής σεζόν είναι λογικό να υπάρχουν μεταπτώσεις στην απόδοση και τα αποτελέσματα της ομάδας.

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