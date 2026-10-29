Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης για την Κωνσταντινούπολη εν όψει του αυριανού αγώνα με την Αναντολού Εφές (30/10, 21:15), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει δηλώσεις πριν από το παιχνίδι.

Ο Σέρβος προπονητής έδειξε ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα που θα βγάλει αντίδραση έπειτα από ένα κακό αποτέλεσμα απέναντι στη Χάποελ Τελ-Αβίβ, σημειώνοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο στο οποίο μπορεί να παίξει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο.

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