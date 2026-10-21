Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια που θα γίνει την Πέμπτη (21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens.

Το παιχνίδι για την έβδομη αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τον Ολυμπιακός και τη Φενέρμπαχτσε. Οι τρεις ομάδες μετρούν στο ξεκίνημα πέντε νίκες και μία ήττα.