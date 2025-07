Ημέρα χαράς είναι η σημερινή για τον Ματίας Λεσόρ, καθώς η σύντροφός του έφερε στην ζωή το δεύτερο παιδάκι τους, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει τις ευχές στον Γάλλο σέντερ.

«Συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ και την οικογένειά του, για την γέννηση της κόρης τους! Της ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και μαγικές στιγμές» έγραψαν στην ευχετήρια ανάρτησή τους οι «πράσινοι».

Congratulations to @ThiasLsf and his family on the birth of their daughter!

Wishing her a life full of love, health, and magical moments 💚👶🏾#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/mmLh2FLrOo

