Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Το σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ (77-87), που ήταν το δεύτερο κατά σειρά μέσα στην εβδομάδα για την ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί της Παρί, δημιούργησε όπως ήταν φυσικό μια εκρηκτική πανηγυρική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια των «πρασίνων». Πρωταγωνιστές στους ξέφρενους πανηγυρισμούς μεταξύ των παικτών, ήταν οι δύο κορυφαίοι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ο νεοφερμένος Κένεθ Φαρίντ που πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση στο ενεργητικό του και ο διεθνής γκαρντ Κώστας Σλούκας.

Ο Αμερικανός σέντερ, μετά το παρκέ ήταν πρωταγωνιστής και στα αποδυτήρια, φανερώνοντας τη χημεία που έχει αναπτύξει με όλους τους συμπαίκτες του, παρότι βρίσκεται μόλις λίγες μέρες στη χώρα μας.

Μόλις μπήκε στον χώρο των αποδυτηρίων ο «Manimal» , ξεσήκωσε τους πάντες, πανηγυρίζοντας ξέφρενα τη νίκη και αγκαλιάζοντας έναν-έναν τους συμπαίκτες του.

Το highlight, όμως δεν ήταν άλλο από την καινούρια του «τρέλα» με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα, που έκλεψε την παράσταση και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Παράλληλα, λίγο μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, ο Φαρίντ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο κάνοντας ένα ποστάρισμα στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «1, 2, 3, PAOOOOOO».

Το επικό post του Σορτς για το παπούτσι του Φαρίντ

Ο ενθουσιασμός όλων των παικτών του Παναθηναϊκού για το σερί των εκτός έδρας νικών δεν περιορίστηκε στους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια. Η ευφορία που τους διακατείχε, φαίνεται από δύο ακόμη ενπουσιώδεις αναρτήσεις, του Τι Τζέι Σορτς και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Viral στα social media έχει γίνει η στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς μάζεψε το παπούτσι του Κένεθ Φαρίντ και το παρέδωσε στον συμπαίκτη του, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με την Παρί. Μάλιστα ο Τι Τζέι Σορτς δημοσίευσε ένα επικό story στο Instagram με τη viral στιγμή που τρέχει για να δώσει στον Κένεθ Φαρίντ το χαμένο του παπούτσι στο ματς. Θέλοντας να κάνει πλάκα για τη συγκεκριμένη φάση, δημοσίευσε μία αστείο φωτογραφία σε story στο Instagram.

«Μου κάνουν πλάκα φίλε. Απλώς προσπαθώ να είμαι καλός συμπαίκτης», έγραψε στη δημοσίευσή του ο Τι Τζέι Σορτς.

Το κέρασμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στους συμπαίκτες του

Ο ενθουσιασμός για τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν περιορίστηκε μόνο στο αποτέλεσμα του αγώνα της Μαδρίτης, αλλά αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φρόντισε να επιβραβεύσει όλη την ομάδα με ένα ιδιαίτερο κέρασμα.

Ο Ισπανός φόργουορντ, που διατηρεί στην Ισπανία την αλυσίδα fast food “Juancho’s BBQ”, προσέφερε γεύματα σε όλους τους συμπαίκτες του λίγο πριν την επιστροφή τους στην Αθήνα, χαρίζοντας έτσι ακόμη περισσότερα χαμόγελα στην αποστολή των «πρασίνων» μετά το θρίαμβο επί της Ρεάλ.