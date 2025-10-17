Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O Τζέντι Όσμαν «σεληνιάζεται» όταν καλείται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του και αυτό συνέβη και στον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Με τον Τούρκο φόργουορντ να πετυχαίνει 29 πόντους (6/10τρ, 3/4διπ., 5/6β.), κάνοντας ρεκόρ καριέρας στην Euroleague, οι «πράσινοι» πέρασαν με το επιβλητικό 95-81 από την Κωνσταντινούπολη, στην πιο πειστική φετινή τους εμφάνιση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Όσμαν, είπε: «Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μία επιτυχημένη “διαβολοβδομάδα” για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μία ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές.

Όλοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνισή του και το νέο ρεκόρ του στην Euroleague, επισήμανε: «Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου, αλλά πιο πολύ με ικανοποιεί η νίκη.

Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα».