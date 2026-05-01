Ο Τζέντι Όσμαν πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και μάλιστα ήταν αυτός που με ένα τρομερό τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση (95-95), οπου εκεί “μίλησε” η κλάση και η εκτελεστική δεινότητα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Μετά τη νίκη με 107-105 των πρασίνων, με την οποία έκαναν το 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια, ο Τούρκος επισήμανε: «Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, είμαι χαρούμενος που έπαιξα εδώ. Ο Χέιζ – Ντέιβις ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, έκανε τρομερό παιχνίδι, όπως τρομερό ήταν και το τελευταίο του σουτ».

