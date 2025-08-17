Δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που ήταν προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια της 2ης ημέρας του τουρνουά (Παρτιζάν-Adelaide 36ers, Παναθηναϊκός-Σίδνεϊ Κινγκς), το οποίο εφέτος θα διεξαχθεί στην Αυστραλία, ακυρώθηκαν μετά από κοινό αίτημα του Παναθηναϊκού και της Παρτιζάν.

Ο λόγος έχει να κάνει με την πρόωρη έναρξη της Euroleague, που ξεκινάει φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου και οι δύο ομάδες θέλουν οι παίκτες τους να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Η ανακοίνωση:

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι αγώνες του Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που θα γίνονταν τη Δευτέρα το βράδυ στο Σίδνεϊ τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν. Αυτό οφείλεται σε μια πρόωρη ημερομηνία έναρξης για τη σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στους αγώνες την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Γνωρίζουμε πόσο ανυπομονούν οι οπαδοί για αυτές τις στιγμές, γι’ αυτό λυπούμαστε για οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει αυτό.»

Το πρόγραμμα:

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου/John Cain Arena:

Παναθηναϊκός- Παρτιζάν

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου/Qudos Bank Arena:

Παρτιζάν-Σίδνεϊ Κινγκς

Παναθηναϊκός-Αδελαίδα 36ers