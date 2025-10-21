Ο Ρισόν Χολμς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στους προσαγωγούς και συνέχισε τη θεραπευτική αγωγή. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε τραυματιστεί στις αρχές του αγώνα των «πρασίνων» με τον Κολοσσό, στη Ρόδο, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Αμερικανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις, κάθισε στον πάγκο και από τότε δεν ξαναπάτησε παρκέ, ώστε να μην διακινδυνέψει να χειροτερέψει η κατάστασή του.

Έκτοτε, ο Ρισόν Χολμς ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η συμμετοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια την ερχόμενη Παρασκευή (24/10, 21:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague κρίνεται αμφίβολη.

Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και στον Ματίας Λεσόρ. Αμφότεροι υποβλήθηκαν σε θεραπευτική αγωγή σήμερα (21/10).