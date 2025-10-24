Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκου Ρογκαβόπουλου στην αναμέτρηση με τη Βίρτους στη Μπολόνια (24/10, 21:00, Novasports 4HD), για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι και το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την κατάστασή τους.

Οριστική απόφαση για το αν θα αγωνιστούν να αναμένεται να ληφθεί λίγο πριν το τζάμπολ, ανάλογα με το πώς θα νιώσουν στο ζέσταμα.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός παραμένουν οι Ρισόν Χολμς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.