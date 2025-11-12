Ο Παναθηναϊκός επικράτησε101-95 της Παρί και επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague.Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τα πράσινα έκανε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το κλίμα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν πανηγυρικό. Ο Αμερικανός σέντερ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ ο Κώστας Σλούκας τον αποθέωσε φωνάζοντας «Manimal!»!

Δείτε το βίντεο: