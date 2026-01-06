Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στι T-Center ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο, για την 20η αγωνιστική της Euroleague, στον οποίο οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (12-7) προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (87-82), αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο σερί τριών νικών στη διοργάνωση και άφησε έντονο αποτύπωμα στο κλίμα.

Στον αντίποδα οι Ιταλοί, που έχουν παραταχθεί στο ΟΑΚΑ χωρίς τους Σιλντς, Έλις, Μπολμάρο, Σέστινα, Ντιόπ και Τόνουτ, προέρχονται από τρεις συνεχόμενες ήττες, βλέποντας το ρεκόρ τους να πέφτει στο 9-10.

Aγωνιστικά, εκτός βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι, όπως φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ. Παράλληλα, δεν βρίσκονται στη 12άδα οι Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Κανονικά αγωνίζεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που απουσίασε με σφίξιμο στη γάμπα απέναντι στην Καρδίτσα, ενώ στη 12άδα επιστρέφει ο Μάριους Γκριγκόνις.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Γιαβόρ, Βίλιους και Κοβάλσκι.

Tα δεκάλεπτα: 20-15