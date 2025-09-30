Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (NovaSports 4) την Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens (σ.σ.: η νέα ονομασία του κλειστού του ΟΑΚΑ), για την πρεμιέρα της εφετινής Euroleague.

Οι «πράσινοι» φιλοδοξούν να ξεπεράσουν τον σκόπελο των Βαυαρων και να κάνουν «ποδαρικό» με το δεξί στη διοργάνωση, το φάιναλ φορ της οποίας θα διεξαχθεί το 2026 στην Αθήνα, για πρώτη φορά μετά το 2007.

Η δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση του «τριφυλλιού στην τρέχουσα διαβολοβδομάδα είναι απέναντι στην Μπαρτσελόνα (30/10, 21:15) και πάλι στο Telekom Center Athens.

Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της αναμέτρησης είναι η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε πολύ την περασμένη σεζόν με προβλήματα στη μέση, όμως πλέον είναι έτοιμος να βοηθήσει ξανά το «τριφύλλι».

Μάλιστα, ο «Γκρίγκο» επιστρέφει στη δράση για τον Παναθηναϊκό μετά από σχεδόν ένα χρόνο! Για την ακρίβεια, η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2024, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Στην Ευρωλίγκα, δε, ο Λιθουανός δεν έχει αγωνιστεί από τις 17 Οκτωβρίου του 2024 και το ματς της 4ης αγωνιστικής με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Από εκεί και πέρα στη διάθεση του Αταμάν βρίσκεται ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ εκτός έχουν μείνει ο Όσμαν, που «τρέχει» για να προλάβει την Μπαρτσελόνα, καθώς καθι οι Λεσόρ, Καλαϊτζάκης και Κουζέλογλου.

H στιγμή που ο Γκιγκόνις μπήκε στο παιχνίδι, γνωρίζοντας την αποθέωση:

Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου:

Παναθηναϊκός: 14/24 δίποντα, 2/6 τρίποντα,13/14 βολές, 14 ριμπάουντ (9 αμυντικά – 5 επιθετικά), 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη

Μπάγερν: 9/17 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 8/12 βολές, 18 ριμπάουντ (9 αμυντικά – 9 επιθετικά), 14 ασίστ, 1 κλέψιμο, 6 λάθη, 2 μπλοκ

Tα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Μπάγερν (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Μέις, Γκιφάι, Κράτζερ, Γεσούπ, Λούσιτς, Ομπστ, Γιόβιτς, Μάικ, Γκάμπριελ, ΜακΚόρμακ, Μπόλντγουιν