Στο ΟΑΚΑ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για τη 2η Αγωνιστική της EuroLeague.

To παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (03/10, 21:15, Novasports Prime).

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 87-79 της Μπάγερν Μονάχου. Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκός ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και 10 ασίστ. Ακολούθησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Έλληνας διεθνής στο ντεμπούτο του σημείωσε 15 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα, ηττήθηκε στην πρώτη αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη Σόφια.

Εκτός δράσης για τους Καταλανούς βρίσκεται ο Χουάν Νούνιεθ με σοβαρό τραυματισμό.

Για τον Παναθηναϊκό ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Τούρκος προπονητής θα αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στην δωδεκάδα. Εκτός για τους «πράσινους» ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος δεν υπολογίζεται ακόμη.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Σάσο Πέτεκ