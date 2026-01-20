Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στο Μόναχο και γενικά από κακές εμφανίσεις και θέλουν να πάρουν μία νίκη ψυχολογίας απέναντι στους Βάσκους.

Το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Oι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ, Σίμονς, Βίγιαρ, Ομορούγι, Κούρουκς, Καμπαρό, Σπανιόλο, Φόρεστ, Ραντζεβίτσιου, Ντιοπ, Φρις, Γιοκσίμοβιτς

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 48-31

Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου:

Παναθηναϊκός: 14/20 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/11 βολές, 18 ριμπάουντ (11 αμυντικά – 7 επιθετικά), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 1 μπλοκ

Μπασκόνια: 9/18 δίποντα, 1/10 τρίποντα, 10/12 βολές, 16 ριμπάουντ (9 αμυντικά – 7 επιθετικά), 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 8 λάθη