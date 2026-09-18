Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μπουργκ στο T-Center για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», σε μια βραδιά που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το «τριφύλλι», καθώς σηματοδοτεί την πρώτη εντός έδρας εμφάνιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας στη νέα του θητεία.

Οι Πράσινοι θα δώσουν το πρώτο «κρας-τεστ» εν όψει της νέας σεζόν απέναντι στην κάτοχο του Eurocup! Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στον τελικό της διοργάνωσης τον ΠΑΟΚ, ο οποίος λίγο νωρίτερα υπέταξε με 100-99 την Παρτίζαν και έστειλε ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα εν όψει της νέας σεζόν.

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