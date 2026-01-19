Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός και στο αυριανό ματς με την Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (19/1), καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το διάστρεμμα, κι έτσι τέθηκε εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τους Βάσκους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη απουσία του Ναν από αγώνα των «πρασίνων», αφού δεν αγωνίστηκε τόσο στην ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο όσο και στο απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «PAOK Sports Arena».

Παράλληλα, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς μόλις δύο ημέρες μετά το παιχνίδι με τους Βάσκους, την Πέμπτη (22/1), η ομάδα θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί έχουν επιστρέψει στη φυσική τους έδρα, όπου μετρούν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Βιλερμπάν, Βαλένθια και Ζάλγκιρις Κάουνας.