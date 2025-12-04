Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό,

Εκτός από τους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι παραμένουν εκτός, πρόβλημα εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Βαλένθια προέκυψε και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Πιο συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα και δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του Αταμάν απέναντι στους Ισπανούς.

Αντίθετα οΙ Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος είναι ετοιμοπόλεμοι, ενώ το ίδιο ισχύει και με τον Τζέριαντ Γκραντ, ο οποίος ανάρρωσε από την γαστρεντερίτιδα που τον ταλαιπώρησε.