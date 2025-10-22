Με «λαβωμένη» τη φροντ λάιν του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00, Novasports 4HD), για την 6η αγωνιστική της Euroleague, καθώς μόνο ένας «καθαρόαιμος» σέντερ, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, είναι διαθέσιμος για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Ρισόν Χολμς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό στον αριστερό προσαγωγό και κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνει στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο την επιστροφή του στο προσεχές διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός πλάνων για την αναμέτρηση στη Μπολόνια παραμένουν και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, οι οποίοι επίσης δεν έχουν επανέλθει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει για την Μπολόνια το πρωί της Πέμπτης (23/10).

