Mε στόχο την επιστροφή του στις νίκες αναχώρησε ο Παναθηναϊκός για τη Μαδρίτη, όπου την Τετάρτη (4/11, 21:45, Νοvasports Prime) θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.

Οι «πράσινοι» φιλοδοξούν να αφήσουν πίσω τους τις δύο ήττες από την Εφές και τον Άρη και να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχίων απέναντι στη «βασίλισσα», με το έργο τους να θεωρείται αρκετά δύσκολο, καθώς οι γηπεδούχοι διάγουν περίοδο εξαιρετικής φόρμας.

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