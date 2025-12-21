Δίχως τον Κώστα Σλούκα θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (22/12) η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Κάουνας, εν όψει της αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατο του, το οποίο επιδεινώθηκε από τη συμμετοχή του στον κρίσιμο αγώνα με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ και αποφασίστηκε να παραμείνει στην Αθήνα για θεραπείες.

Ο Έλληνας γκαρντ δεν συμμετείχε στη προπόνηση και αναμένεται να ξεκουράσει το γόνατο του, προκειμένου να είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1), για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.