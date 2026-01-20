Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε τη νέα του φανέλα. Η εμφάνιση City Edition σε γκρίζο χρώμα είναι εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας και πρόκειται για μία κίνηση στα πρότυπα του ΝΒΑ!

«Εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας. Η νέα γκρίζα City Edition φανέλα είναι εδώ, ενώνοντας την ταυτότητα της πόλης με το πράσινο DNA.

Η πόλη μας. Τα χρώματά μας. Η κληρονομιά μας», αναφέρει το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

Οι νέες φανέλες είναι από σήμερα διαθέσιμες σε όλα τα PAO Shop στο Telekom Center Athens», αναφέρουν οι «πράσινοι».

