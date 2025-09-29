Ανυπόμονος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου δήλωσε ο Τι Τζέι Σορτς, μιλώντας για τον εναρκτήριο αγώνα του τριφυλλιού στην εφετινή Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σορτς:

Για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague: «Είμαι καλά και έτοιμος να παίξω, το ίδιο και η ομάδα. Ήταν μία πολύ διαφορετική προετοιμασία πρώτα με το EuroBasket και μετά με την Αυστραλία, τους παίκτες που ήρθαν μετά από τις διοργανώσεις και εμένα που ήμουν άρρωστος. Υπήρχαν πάνω και κάτω στην προετοιμασία, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Τώρα είχαμε 4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί, και υπήρχε η ευκαιρία να γνωριστούμε, να δούμε πώς παίζουμε όλοι μαζί.

Είμαι προετοιμασμένος, έχουμε πολλά να μάθουμε, και όσο προχωράει η σεζόν, θα γινόμαστε καλύτεροι. Έχει να κάνει με τις προπονήσεις. Υπήρχε ήδη ένα μεγάλο γκρουπ παικτών εδώ, πλέον υπάρχουν και νέοι στην ομάδα, αλλά όλοι ανυπομονούμε για αύριο. Είναι μεγάλος μήνας και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την Μπάγερν».

Για το ποιες είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός: «Εμείς στεκόμαστε στους εαυτούς μας. Φυσικά, υπάρχουν πολλά που λέγονται για το ρόστερ και το πώς χτίστηκε, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Οι οπαδοί μας θα έρθουν, είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις για τίποτα να παίξεις, παίξε για αυτούς».

Για το αν ανυπομονεί να παίξει μπροστά στο κοινό του τριφυλλιού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα για αυτήν τη στιγμή. Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, μία μεγάλη προετοιμασία αλλά είμαι έτοιμος να δώσω ένα σόου αύριο».