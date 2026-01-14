Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, εν όψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν (15/1, 20:30, Novasports Prime).

Ο 21χρονος παρέμεινε στο ξενοδοχείο, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την κατάστασή του, που θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη (15/1), λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση στη γερμανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι στη «μάχη» με τους Βαυαρούς δεν υπολογίζεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα, λόγω μίας κάκωσης στην αριστερή ποδοκνημική.