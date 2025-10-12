Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10, 19:00, ΕΡΤ2), όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο, έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Μπασκόνια, και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «πράσινο» στρατόπεδο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του παίκτη, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Εκτός θα μείνει και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Έτσι, η εξάδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι αποτελείται από τους Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν και Χολμς.