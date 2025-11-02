Έναν λόγο να … χαμογελά έχει ο Εργκίν Αταμάν, καθώς είδε τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να ενσωματώνονται στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.

Μετά την ήττα από τη Μονακό στη Euroleague, και χωρίς να έχει αγωνιστική υποχρέωση αυτό το σαββατοκύριακο (1-2/11) για την Greek Basketball League, οι «πράσινοι» έχουν επιτέλους χρόνο να προετοιμαστούν για την επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωσή τους. Αντίπαλός τους για την 9η αγωνιστική της Euroleague είναι ο Ερυθρός Αστέρας την Τετάρτη (5/11, 21:00), στο Βελιγράδι.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, υπολογίζει στις υπηρεσίες, τόσο του Ρογκαβόπουλου, όσο και του Σαμοντούροβ, για το παιχνίδι με τη σερβική ομάδα. Όχι όμως και στους Καλαϊτζάκη, Χολμς που έκαναν ατομικό πρόγραμμα και σήμερα (2/11), όπως βέβαια και ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων», Ματίας Λεσόρ.