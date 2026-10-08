Ένα από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια της φετινής EuroLeague περιμένει τον Παναθηναϊκό που υποδέχεται απόψε (21:15) την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τριών νικών και πλέον συγκρούονται με φόντο την διατήρηση του αήττητου. Ο Παναθηναϊκός έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα την έδρα του, επικρατώντας διαδοχικά των Παρί, Βιλεμπράν και Μπακάμπι Τετλ Αβίβ, με το 90-67 επί της ισραηλινής ομάδας να αποτελεί την πιο πειστική εμφάνισή του.

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