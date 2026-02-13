Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε ( 21:15, Novasports Prime) τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στη σύνθεση των «πράσινων». Ο ηγέτης και δεύτερος σκόρερ της ομάδας στην Ευρωλίγκα (19,4 πόντοι μέσο όρο) επιστρέφει μετά από έξι αγώνες απουσίας λόγω τραυματισμού, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Παναθηναϊκός είχε ρεκόρ 3-3.

Η επιστροφή του Ναν έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φενέρ, η οποία έχει ένα… μαξιλαράκι ασφαλείας χάρη στη διαφορά μίας νίκης από Ολυμπιακό και Βαλένθια. Οι «πράσινοι» προέρχονται από βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν και αναζητούν θετικό αποτέλεσμα ώστε να παραμείνουν στην πρώτη εξάδα, εκμεταλλευόμενοι και τις απώλειες των ανταγωνιστών τους.

Στην αναμέτρηση της Πόλης, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 81-77, αλλά από τότε η Φενέρ έκανε σερί 10-1 και προέρχεται από έξι συνεχόμενες νίκες. Παράλληλα, η τουρκική ομάδα «χρωστάει» ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, γεγονός που της δίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση για σταθερότητα στην κορυφή.

