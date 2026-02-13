Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime), η οποία μετρά 6 σερί νίκες και 10 στις τελευταίες 11 αγωνιστικές της στην Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα με κάτω τα χέρια από την Παρτίζαν και θέλουν να βγάλουν αντίδραση, ώστε να μην μείνουν πίσω στη μάχη της τετράδας και να πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ευχάριστο για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως, μετά από περίπου ένα μήνα, επιστρέφει στη δράση ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ αγωνίστηκε τελευταία φορά στο ματς με τη Βίρτους στις 8 Ιανουαρίου και πλέον είναι έτοιμος για την επάνοδό του.

Εκτός αποστολής είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ λόγω διαστρέμματος, ενώ ο προπονητής άφησε επίσης εκτός τους Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις και τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιουρτσέβεν.