Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια την περασμένη εβδομάδα, με 92-75, ο Παναθηναϊκός, επιθυμεί στο σημερινό (28/10 21:30) αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens, την επιστροφή στις νίκες.

Οι «πράσινοι» μετρούν δύο περισσότερες νίκες από τη Μακάμπι στις πρώτες έξι αγωνιστικές, καθώς οι Ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 2-4.

H 2η νίκη πάντως της Μακάμπι ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, καθώς με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα 5″ πριν τη λήξη της παράτασης, οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 92-91 εντός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Οσέι Μπρισέτ σημείωσε 18 πόντους σε 38 λεπτά στο παρκέ απέναντι στη «βασίλισσα».

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κατας, καθώς ο Αταμάν… μετρά πολλές επιστροφές. Μόνο ο Νίκος Ρογκαβόπολος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς, καθώς ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα. Οι Κέντρικ Ναν (δεν έπαιξε κόντρα στον Προμηθέα λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, και Ρισόν Χολμς θα είναι στη διάθεσή του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού. Εκτός παραμένουν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Μπαρτσελόνα – Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια – Ντουμπάι

21:45 Παρί – Αναντόλου Έφες

22:00 Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

20:00 Χαποέλ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός – Μονακό

