Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη μεταγραφική βόμβα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, καθώς την Τετάρτη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Ο έμπειρος άσος, όπως γράψαμε νωρίτερα, ήρθε σε συμφωνία με το τριφύλλι για συμβόλαιο μέχρι το 2029 με συνολικές απολαβές 12 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πράσινοι θα καταβάλουν και ένα ποσό της τάξεως των 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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