Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες, προκειμένου να αφήσει πίσω του τις δύο εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, έχει παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον αποψινό του αγώνα (21:15, Novasports Prime) με τη Βίρτους Μπολόνια.

Πριν την έναρξη του αγώνα οι φίλαθλοι του “τριφυλλιού”, οι οποίοι σε ακόμη ένα ματς κατέκλυσαν το Telekom Center Athens, αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν, δείχνοντας τη στήριξή τους στον Τούρκο τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα ο έμπειρος τεχνικός κατά την είσοδό του στο παρκέ άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο με τον ίδιο να υψώνει τις γροθιές του.

Υπενθυμίζεται ότι στη media day πριν το ματς με τη Βίρτους ο Αταμάν αναφέρθηκε στη μερίδα του κόσμου που τον αμφισβητεί, δηλώνοντας μάλιστα πως αν δεν κατακτήσει τη EuroLeague, ή το πρωτάθλημα με το «τριφύλλι», θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Αθήνα.

Λίγες ώρες αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την εμπιστοσύνη στην ομάδα και στον Τούρκο τεχνικό, με τον κόσμο των πρασίνων να εκφράζει κι αυτός τη στήριξή του στον τεχνικό που οδήγησε τον συλλογο στην κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού της ιστορίας του.