Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση για τα δημοσιεύματα περί εκμετάλλευσης των κρατικών χρημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Σε ενημέρωση που εξέδωσε ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει λάβει χρήματα από τα κονδύλια και επισημαίνει ότι αποκλείστηκε από αυτά πριν υπογραφεί η σύμβαση που θα έφερνε στην κατοχή της το κλειστό του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά αναφέρει η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση».