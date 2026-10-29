Το ΝΒΑ συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό του για την υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ επέκτασης στην Ευρώπη μέσα από το NBA Europe, με πληροφορίες από το εξωτερικό να τοποθετούν τέσσερα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά brand names στους πρώτους στόχους της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.

Μπορεί να μην βρέθηκε δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε ΝΒΑ και Euroleague μετά τη συνάντηση των 13 μετόχων-συλλόγων στη Συνέλευση που έλαβε χώρα στο Κόμο, ωστόσο αυτό δεν βάζει «φρένο» στα σχέδια επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη. Η διοργάνωση από την πλευρά της, που έχει ως στόχο την υλοποίησή της από τη σεζόν 2027-28, φαίνεται πως έχει ήδη ξεχωρίσει τις πρώτες υποψήφιες ομάδες που θα ήθελε να εντάξει στους κόλπους της.

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