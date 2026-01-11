«Άστραψε και βρόντηξε» ο Εργκίν Αταμάν μετά την αγχωτική νίκη (94-86) του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου.

Ο Τούρκος προπονητής επέλεξε να μην πάει στο Flash interview, ωστόσο στη συνέχεια έδωσε το παρών στη συνέντευξη Τυπου, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την ευρεία νίκη του επί της Καρδίτσας, την ώρα που η ομάδα του είδε κι έπαθε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας των βορείων προαστίων.

Μάλιστα ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ενημέρωσε ότι «έκοψε» το ρεπό της Δευτέρας στους παίκτες του, από τους οποίους περιμένει να δει μία εντελώς διαφορετική νοοτροπία στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αυτό το λέω γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα όπως αυτός.

Σήμερα πήραμε 2 πόντους στην βαθμολογία αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε και θα προπονηθούμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα.

Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν μεγάλο στόχο. Αυτή είναι η σύνοψη του αγώνα για εμένα. Αύριο το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση.

Επίσης, αναφέρτω τον Ολυμπιακό γιατί δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και αυτός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα την νοοτροπία μας και είναι δουλειά μου να το δουλέψω αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».