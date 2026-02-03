Με στόχο τη νίκη που θα του αναπτερώσει το ηθικό, θα αποβάλει το βαρύ κλίμα και θα τον βάλει με άκρως θετικό τρόπο σε μία απαιτητική διαβολοβδομάδα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Novasports Prime), στο κατάμεστο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague

Οι «πράσινοι», που γνώρισαν ήττα-σοκ από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, δείχνουν προβληματική εικόνα σε μία σεζόν με πολύ υψηλό κίνητρο, καθώς το φετινό Final-4 της Ευρωλίγκας διεξάγεται στη φυσική τους έδρα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η ήττα στη Θεσσαλονίκη πυροδότησε το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και ανέδειξε την εσωστρέφεια στην οποία έχει περιέλθει ο Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Εργκίν Αταμάν υπ’ ατμόν, ενώ σε περίπτωση που απόψε οι «πράσινοι» δεν γυρίσουν το… κουμπί, ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, με την θέση του αυτή την ώρα να είναι κάτι παραπάνω από επισφαλής.

Στην Ευρωλίγκα, το «τριφύλλι» μετράει ρεκόρ 15-10, έχοντας κερδίσει στο τελευταίο του παιχνίδι τη Βιλερμπάν στη Γαλλία με 79-78. Από την άλλη, οι Μαδριλένοι έχουν μία νίκη παραπάνω, ενώ προέρχονται από ήττα στο Παρίσι, που έδωσε τέλος σε σερί έξι νικών.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για ακόμα μία φορά χωρίς τον τραυματία Κέντρικ Ναν, ενώ εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ. Η Ρεάλ έφτασε στην Αθήνα χωρίς τους Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ.

Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός έφυγε με σπουδαίο διπλό από τη Μαδρίτη (87-77), έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τι Τζέι Σορτς, Κένεθ Φαρίντ, Κώστα Σλούκα και Τζέντι Όσμαν.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).