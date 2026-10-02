Παναθηναϊκός AKTOR και Μακάμπι Τελ Αβίβ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο T-Center στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με φόρα από τις δύο νίκες το «τριφύλλι» υποδέχεται την ομάδα του Όντετ Κάτας με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη το «2 στα 2» ξεπερνώντας τα εμπόδια της Παρί και της Βιλερμπάν και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη.

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