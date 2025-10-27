Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον Εργκίν Αταμάν από τη σημερινή τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (28/10, 21:15, Novasports Prime) στo «Telecom Center Athens» για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Πιο συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός είδε σήμερα τους Ναν, Χουάντσο και Χολμς να προπονούνται κανονικά, δείχνοντας ότι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Ως εκ τούτου, θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του για το ματς με τους Ισραηλινούς. Αντίθετα από την προπόνηση απουσίασαν οι Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Σαμοντούροφ.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από το ματς με την Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή αντιμετωπίζει στη Γαλλία, την Μονακό.